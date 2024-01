Hedenochtend al Sharon Dijksma bij WNL met een dramatische oproep. Vanmiddag alweer een dramatische oproep in Buitenhof (NPO) van burgemeester Dinges van Cranendonck (lees: Budel) aan de Eerste Kamer om morgen toch vooral VOOR de spreidingswet te stemmen. Want dat is de beste "korte termijnoplossing" die er is voor Cranendonck, lees Budel. En omdat er in de Eerste Kamer allemaal ouden van dagen zitten die slechthorend zijn, hebben ze bij Buitenhof de burgemeester van Budel maar even ondertiteld. Maar de allerkortste termijnoplossing is natuurlijk morgenvroeg 08:00 uur HO zeggen. HO tegen de instroom. HO tegen IND en COA. HO tegen handenwrijvende Vandervalkies met hotelkamers van 250 pop, per nacht. HO tegen witgoedboeren, linnengoedboeren, en HO tegen bel- en leeftegoedverstrekkers. HO tegen containerwoningenboeren en chaletverstrekkers en natuurlijk HO tegen de rijksambtenaar die op maandag 10:00 uur deze rijkswebsite asielinstroom 2024 bijwerkt. Binnen no time is dan alles opgelost. Hoe korte termijn is dat? En niet zeuren over "dingen die georganiseerd moeten worden". Toen met die lockdown kon het land ook om zes uur dicht.