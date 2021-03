En toch blijft het aantal mensen in het ziekenhuis stabiel. Rara?

Niet rara dus, maar je kunt wel de conclusie trekken dat 99% van die positief getesten het afdoet met wat griep verschijnselen. Je kunt dus wel beleid gaan voeren dat gebaseerd is op het aantal positieve testen, maar dat houdt dan feitelijk in dat je al deze maatregelen neemt voor een paar griepgevalletjes.

Probleem is echter: hoeveel positieve testen zouden we nu hebben als al die maatregelen NIET waren genomen, dus : Geen avondklok, horeca en winkels open, alle vrienden die je hebt thuis op bezoek, etc, enz.

Dat is lastig te zeggen. Rutte en de Jonge weten het natuurlijk wel, want RIVM is alwetend. Die hebben het ook al eens over 160000 per dag gehad, veroorzaakt door de Britse variant. Hoe dan ook, we weten het allemaal niet.

Maar ja, iedereen stapt elke dag weer in een auto, zonder te weten of het allemaal goed gaat aflopen. Welk risico ben je bereid gewoon te lopen en welk risico niet? Normaal maak je die afweging zelf, tegenwoordig wordt die afweging voor je gemaakt door Rutte en co.