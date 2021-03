Het gaat niet goed. Het gaat niet slecht. Het gaat ertussenin. Maar we willen niet om het leven heen. We willen naar het terras. En als we willen dat we naar het terras gaan, dan gáán we naar het terras. Tenminste, als het aan Ernst Kuipers ligt. Die verzorgt vandaag het eerste deel van de technische briefing in de Tweede Kamer en Jaap van Dissel het tweede. Hier volgen wat dingen die u thuis kunt mompelen bij het koffiezetapparaat omdat er dan misschien wel niemand luistert, maar u toch een beetje intelligent wilt overkomen. Het is goed nieuws dat het aantal positieve tests de afgelopen week gelijk bleef, terwijl het totaal aantal tests met maar liefst 14% is gestegen. En het is aan de ene kant slecht nieuws dat de Britse variant nu eindelijk de overhand krijgt in de kiemsurveillance, maar aan de andere kant is het goed nieuws dat dat nog niet heeft geleid tot een exploderende R. Al baart de lichte stijging van het aantal IC-opnames weer een beetje zorgen. En we zijn benieuwd naar de uitleg van het safe-zone/ not at all safe-zone plaatje. Maar goed. Waar ging het ook al weer over? Over de terrassen natuurlijk. Oh ja. Dat was het. Wij willen naar het terras!