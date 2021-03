LAATSTE SCHATTING

BRON: RIVM - Rechter balkjes extra wazig want extra onzeker (terecht, zie hieronder, red.)

Lieve mensen, er is ook goed nieuws. Geen nieuws in de categorie NU AAN HET BIER EN BINGO BEL WILLEM ENGEL VOOR EEN DANSJE. Maar toch. Gewoon goed nieuws. Het schiet namelijk helemaal niet zo erg op met de Britse variant van het virus dat wij nu al een tijdje zo goed kennen. Deze week is al de vierde week op rij dat de variant minder hard blijkt te groeien dan het RIVM eerder had gemodelleerd. Weet u nog? Op 2 februari schatte het RIVM in dat 2 op de 3 nieuwe coronabesmettingen de Britse variant betrof. Iedereen paniek natuurlijk. Maar we zijn nu een maand verder, en de laatste (onzekere) schatting is dat op 26 februari 60% van de nieuwe coronabesmettingen de Britse variant betrof, en 8% de Zuid-Amerikaanse. Dat blijkt uit de nieuwste Britsevariantgrafiek die het RIVM op verzoek van GeenStijl aan GeenStijl heeft verstuurd, omdat er opeens geen Britsevariantgrafiek meer in de wekelijkse RIVM-update stond.

Deze grafiek past in een trend (uitlegdraadje van trendspotter Martijn Broekman DAARRRR). Namelijk de trend dat het aandeel van de Britse variant in de schattingen door het RIVM steeds naar beneden wordt bijgesteld. De Britsevariantgrafiek van vandaag (of eigenlijk: die van gisteren) is gunstiger dan de Britsevariantgrafiek van 23 februari, die gunstiger was dan de Britsevariantgrafiek van 16 februari, die gunstiger was dan de Britsevariantgrafiek van 9 februari. En op 9 februari was de inschatting van het aandeel Britse variant alweer gunstiger dan op 2 februari.

Het RIVM laat weten: "Dit komt omdat we in de loop van de tijd steeds meer data verzamelen ook over de afgelopen weken. Voorspellingen worden dus op de toenemende dataset gedaan en daarop aangepast. En worden dus ook steeds zekerder. Toenemende data in verleden en nieuwe data in de toekomst. Schatting op 1 datum wordt dus bepaald door de data van de hele set weken." Op de vraag van GeenStijl of het RIVM de modellen gaat aanpassen, nu blijkt dat de inschatting van de Britse variant elke keer dezelfde kant op wordt bijgesteld, antwoordt een woordvoerder ontkennend.

Met onze roze bril door deze cijfers turend zeggen wij: de Britse variant loopt nu al een maand (!) achter op de inschatting van een maand (!) geleden. Dat schiet totaal niet op. Gelukkig maar. En nu maar hopen dat met de Zuid-Afrikaanse variant (het gele balkje) hetzelfde gaat gebeuren. Het lijkt verdomme wel een complexe volksgezondheidscrisis zo langzamerhand.

ONDERTUSSEN: Gaat het blauwe lijntje omhoog, en het percentage positief omlaag, +5090



Britsevariantgrafiek 23 februari

Britsevariantgrafiek 16 februari

Britsevariantgrafiek 9 februari

Britsevariantpaniek 2 februari