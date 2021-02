De R is geen fixed value voor het virus, dwz het is geen virus-eigenschap. Het is het verspreidingsgetal van die variant, gegeven een bepaalde set aan maatregelen (of niet). Dat de R van B117 op 1.3 wordt geschat is alleen in combinatie met de soort lockdown. Wat je hoogstens kunt zeggen is dat de oude variant bij dezelfde set maatregelen ongeveer 50% minder besmettelijk is.

Die R hoeft dus geen 1.28 te blijven, maar kan ook dalen, wat we nu in het VK zien. Zelfs de Britse variant duikt dus onder de 1, wegens de maatregelen. Echter, de onderlinge verhoudingen van het oude virus versus de Britse variant zal steeds verder in het voordeel uitvallen van die laatste.

Dat deze schatting op baisis van een model is uitgevoerd is vokomen logisch, want iedere week weer verandert de R waarde van zowel de oude als de nieuwe varianten. Een juiste validatie kost tijd, zo'n twee weken en dat is al zo sinds maart vorig jaar. Niks nieuws dus, behalve dat met enige zekerheid is te zeggen dat de nieuwe variant besmettelijker is dan de oude en deze - dus - de overhand gaat krijgen.