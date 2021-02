Ondertussen hoor je niks over relativeren. In Lansingerland, de eerste brandhaard van de Britse variant, is een grootschalige test geweest onder 67.000 mensen, waarvan 45.000 getest.

Voorlopige uitslag: 27.000 tests, 242 positief waarvan 12% (29 mensen) de Britse variant. Let wel, dit was dus DE brandhaard, maar slechts 0.00107% had hierbij de Britse variant!!! Ondertussen worden de overige resultaten (bovenstaande cijfers van 22 januari) niet bekend gemaakt.

Daarnaast: het meeste recente reproductiegetal (R-waarde) dateert van 8 (!!!) januari. Dit getal zou iedere 2 weken een update moeten krijgen o.b.v. de voorgaande 2 weken. Dit om de betrouwbaarheid te vergroten. Ondertussen zijn we 26 dagen verder, maar nog steeds geen nieuw R-getal. Waarom niet???

Het R-getal is, naast de algemene besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames, LEIDEND in de routekaart van het kabinet. Ook waarschijnlijk voor de exitstrategie.

De beleidsmakers (kabinet, RIVM, OMT, Red-team) vraagt zich af waarom de burgers toch zo 'ongehoorzaam' zijn. Maar neemt in die redenatie niet in ogenschouw dat zij zelf continue rommelen (of een rommeltje maken) van de cijfers en feiten. Vaccinatiecijfers aangepast (+40%), niet meer vermelden aantal patiënten in het ziekenhuis maar sinds vorige week enkel het aantal opnames, draagvlak van (lockdown)maatregelen enzovoort.

Ik ontken Corona absoluut niet, ik heb in een aantal gevallen de ernst van dichtbij meegemaakt, w.o. een sterfgeval. Maar de absolute arrogantie en neerbuigende houding naar burgers vanuit de overheid irriteert me mateloos. Dat terwijl ze er zelf een enorme puinzooi van maken en een hand in eigen boezem op zijn plaats zou zijn. Maar nee, naar beneden blijven schoppen en soms, heel soms een verkapt 'sorry' zonder enige waarde.