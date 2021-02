Hugo is geen minister en zeker geen crisismanager. Hugo is een hoofdmeester van een basisschool en de grootste crisis die hij ooit heeft meegemaakt was toen er 2 juffen op 1 ochtend ziek waren.

Maar de coalitiepartijen heeft het behaagd om deze faalhaas de baas te maken van VWS. Toen bevroedde nog niemand dat een pandemie op handen was maar de gezondheidszorg in ons land was al een drama, waarom dachten zij dat deze onervaren gladjakker de juiste persoon was?

Idem voor Financiën.

Idem voor Defensie.

Idem voor elk ministerie van dit kabinet. Allemaal onervaren politici óf prutsers. Zelfs Grapperhaus met z'n grote muil kreeg het niet voor elkaar om zich aan z'n eigen regels te houden. Dat soort prutsers bestuurt ons land.

En wat nog het ergste is: op 17 maart gaat dit niet veranderen. Dan kiezen de Nederlanders weer voor dezelfde partij-kartel partijen en zitten we wederom met VVD, CDA, DDR66 opgescheept of erger nog met PvdA of GL. Allemaal faalberen die onderling de ministeries verdelen alsof het een spelletje monopoly is.

Dit toont eens te meer aan dat Nederland toe is aan een zakenkabinet. Ministeries gerund door een ervaren manager uit dat werkveld. Smijt er maar wat geld tegenaan want kwaliteit levert geld op, zo simpel is het. Start met het opschonen van de uitvoeringsinstanties zoals Belastingdienst en GGD. Die laatste organisatie (organisatie?! Die bestaat uit 25 stronteigenwijze clubjes die niet doen wat dominee Rouvoet zegt) heeft wel bewezen enorm slecht te zijn in z'n taak. De meerwaarde van de GGD is volkomen afwezig en het afschaffen van die dienst en onderbrengen bij de ziekenhuizen is de enige oplossing.

Wanneer dit allemaal gaat gebeuren?

When hell freezes over.