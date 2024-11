Hier zakt onze broek van af. In 2015 greep de EU naar het meest draconisch denkbare middel, de OVERHEIDSCAMPAGNE, om migratie vanuit Afrika en het Midden-Oosten naar hiero te ontmoedigen. Het mocht wat kosten, er is altijd nog wel ergens een potje, in dit geval met enkele tientallen miljoenen erin. Eindstand: allerlei lokale varianten van rapper Donnie zijn schathemeltjerijk geworden, maar de Afrikaanse homo economicus is niet overtuigd, schrijft de T. De campagnes benadrukken dat de reis gevaarlijk is, dat mensensmokkelaars onbetrouwbaar gajes zijn, dat een bestaan als illegaal in de EU een helletocht is en dat er ook best werk te vinden is in hun thuisland. MAAR JA. Volgens onderzoek-meneer zijn bijvoorbeeld de Gambianen daar dus helemaal niet van onder de indruk. "Als je met jonge mensen op staat praat, zeggen minimaal zeven op de tien dat ze willen vertrekken. Het liefst naar Europa, dat gelijk staat aan avontuur, geluk en kansen op een beter leven." Ja, en Gambia staat gelijk aan vrij straffe armoe (bij iets meer dan 53% procent van de lokale bevolking), gek dat een paar posters en wat sociale media-advertenties die mensen niet op andere gedachten brengen. Het is bijna alsof de BKB's van deze wereld voor Momodou met de korte achternaam bestaan.