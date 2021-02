Heee jongens weten jullie hoe we het vertrouwen van de burger weer terug kunnen winnen? Dan Hocus Pocus Pilatus Prikken we ineens 120.000 prikjes erbij en dan gaat iedereen applaudisseren op het balkon! Als iemand dan zegt: "Nee dat klopt niet", dan zeggen we dat het inderdaad misschien mogelijk tóch niet klopt en dan nattevingeren we het cijfer gewoon weer 17.500 lager en dan zeggen we dat het door een dubbeltelling komt en dan gaat iedereen weer over tot de orde van de dag want weet je wat? Het is slechts een pandemie waardoor iedereen dood & failliet gaat! Kan het schelen joh. "De dubbeltelling is ontstaan doordat een deel van de vaccinaties in verpleeghuizen ook is meegerekend bij de ziekenhuizen. De oorsprong van deze fout ligt in het feit dat deze vaccins in eerst instantie geleverd zijn aan ziekenhuisapotheken, waar geholpen is met het logistieke proces" - een uitleg die helemaal niemand wat boeit want het is gewoon GEPRUTS.

Het volk wordt vervolgens naar het Coronadashboard verwezen voor het aantal prikjes en daar staat dan: "Dit cijfer is een berekening." Ja moeilijk hè, 1+1+1+1+enz doen als je de digitale infrastructuur niet op orde hebt? "Zelfs Bulgarije, dat qua vaccinatietempo in de achterhoede zit, weet al wel de cijfers per regio, en hoeveel van de gevaccineerden een tweede dosis hebben gekregen. In Nederland is dit nog niet bekend. Het RIVM werkt aan een systeem dat de data realtime laat binnenlopen. Over enkele weken, als dit systeem werkt is, kan het aantal gezette vaccinaties wederom een rare sprong laten zien, waarschuwt het instituut alvast." Het RIVM, wereldberoemd van de uitspraak 'geen directe vluchten van Wuhan naar Nederland en de kans dat dit virus zich naar Europa verspreidt is erg klein' werkt nu nog eventjes aan een of ander systeem. Een systeem waaraan nu nog gewerkt moet worden omdat het blijkbaar niet duidelijk was dat we met z'n allen naar de prikboer moeten. Wat kunnen we eigenlijk wel? Wát? O JA VACCINATIES WEGGOOIEN OMDAT HET ADMINISTRATIEF EEN BENDE IS, DÁT KUNNEN WE WEL