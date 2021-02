Gekend getallengoochelaar Hugo de Jonge heeft gisteren 120.000 prikjes erbij genattevingerd en dat was volgens Hugo de Kluns niet de schuld van zijn eigen faalbeleid, maar (mede) de schuld van de ziekenhuizen. Daar denken de ziekenhuizen heel anders over: men heeft dagelijks de vaccinatiecijfers gerapporteerd en wat kunnen zij er nou aan doen dat Hugo de boel niet op orde heeft. Mevrouw Croon van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: "We stoppen er enorme moeite in om die cijfers kloppend te krijgen. Dat gaat niet vanzelf, daar zijn mensen voor aan het werk. Maar het is belangrijk om dat goed te doen. Daarom kan het ministerie dit niet zeggen, want het klopt niet." Met andere woorden: Hugo de Jonge praat poep. Het huis is ingestort, Hugo hangt een paar mooie gordijnen op en zegt dat je er weer kunt wonen maar dat is niet mogelijk WANT HET HUIS IS INGESTORT.

Hugo de Jonge kan NIKS. Nee, we benijden 'm niet, maar het is een zooi. ÁLLES is een zooi. Gedraai over het nut van mondkapjes, totale willekeur met die regels, gehannes met testen, die lachwekkende app, gestuntel met bron- en contactonderzoek, gedoe bij de GGD, voortdurend bureaucratisch gekonkel dat overal en op alle vlakken voor vertraging zorgt, capaciteitsproblemen, te weinig bedden, verbroken beloftes en nu ook nog eens het ongelooflijke gekloot met die vaccinaties, met startdata, met leveringen, met het negeren van adviezen, met keuzes, met halsstarrigheid, met de afwezigheid van een strategie, met het gegoochel met cijfers, en ondertussen loop je de hele dag het risico tegen de glanzende grijns van Hugo de Jonge aan te lopen met z'n mooie praatjes over het bijtrekken van beentjes. Ga gewoon eens WEG man.