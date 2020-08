Als je niet weet hoeveel testen er per week zijn gedaan is het onmogelijk om uit de gegeven data te zien of het liniair is of exponentieel. Zijn het aantal tests gelijk gebleven of zijn die juist exponentieel omhoog gegaan?

My main pet peave van die hele corona bullshit: alle data die je krijgt zijn de cijfers die hel en verdoemenis preken. Data over hoe die cijfers tot stand zijn gekomen krijg je niet te horen. Noem eens een site waar ik kan vinden hoeveel tests er in een week zijn gedaan?