Hopsakee. +609 besmettings erbij vandaag. LAKS! U bent het. In Amsterdam, in Rotterdam, in Utrecht en in Den Haag. Onverschillig en traag. Polonaises in de horeca, zuipfeesten op de sociëteit, bosfeesten onder viaducten, offerfeesten, neefnicht-huwelijken, demonstraties zus, demonstraties zo. Met als gevolg dat we een tweede golf hebben al voor de tweede golf beginnen moet. 44% van Nederland en RANDSTAD BEDANKT! Nu moeten Rutte, Hugo & Tolkie helemaal van verkansie terugkomen, omdat u laks, onverschillig en ASOCIAAL bent. Al eerder lekten uit: Intreeweken / KMT universiteiten en hbo gecancelled mogen TOCH doorgaan, maar géén gekikker, en géén bierrr en EEN TESTSTRAAT op Schiphol voor alle arrivallende virushaarden uit het bautenland, 5 maanden te laat, maar een kniesoor die daar op let. Speciaal voor deze persco maakte de datajourno van NieuwNieuws een klikbare bonuskaart met besmettingen 30 julo t/m vandaag. Klik & Huiver. Dit topic wordt tijdens de woedende persco aangevuld.