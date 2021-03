Zo. Iedereen is vandaag al gematigd optimistisch over de gunstige sterftecijfers van het CBS (dat zijn wij ook) maar wat ons betreft zijn andere cijfers vandaag reden om nóg gematigd optimistischer te zijn. Want terwijl het percentage positieve coronatesten al weken daalt, ging dat tot nu toe steeds gepaard met licht stijgende aantallen besmettingen. Maar ook dat lijkt voorbij te zijn. Gisteren hadden we voor het eerst sinds eind januari op donderdag een dagtotaal oNdEr hEt wEeKgEmIdDeLde en, veel belangrijker: vandaag is voor het eerst sinds 15 februari het aantal besmettingen week-op-week gedaald (groeitempografiek daarrr). En ook het dagtotaal van 4727 nieuwe positieve testen vandaag is lager dan dat van vorige week (5151). Terwijl we meer mensen op corona testen, vinden we juist minder positieve gevallen. Dat is echt goed nieuws.

Percentage daalt

Aantallen dalen lichtjes

(plaatjes via Marino)

Zeker, de aantallen opgenomen patiënten in de ziekenhuizen en IC's zijn nog altijd hoog en daar is de laatste weken nog geen sprake van een duidelijke daling. Maar ook hier gloort hoop aan de horizon: de eerste vaccinaties waren namelijk voor de allerkwetsbaarsten (en het effect daarvan is dus vooral zichtbaar bij de sterftecijfers en het aantal besmettingen in verpleeghuizen) maar inmiddels zijn ook de niet zo oude ouderen aan de beurt. Als die vaccinaties het beoogde effect hebben, gaan we dat terugzien in minder opnames, zowel op de reguliere afdelingen als op de IC's.

Ziekenhuisbezetting

En dan zagen we dinsdag ook nog eens dat het met de Britse variant opnieuw maar niet opschiet. Dat is in principe goed nieuws, want hoe langer het duurt voordat de door het RIVM voorziene piek optreedt, des te meer die piek kan worden gedempt door de weersomstandigheden en de vaccinatiegraad. Maar aan de andere kant betekent het wel dat er nog ruimte voor groei is en dat dus relatief meer mensen nog besmet kunnen raken met deze vermoedelijk ernstigere en besmettelijkere variant. En er kunnen nog steeds andere, nog gevaarlijkere virusvarianten op de loer liggen.

Let wel: deze cijfers zijn allemaal in tijden van een verdomd strenge lockdown. Zo zijn de kroegen dicht, de cafés niet open, de bars gesloten en blijven allerlei leuke en normale dingen die leuke en normale mensen willen doen in deze absurde tijd verboden. En JA, deze cijfers zijn reden tot gematigd optimisme, maar NEE, deze cijfers zijn geen argument om het hele land dan maar weer open te gooien en onze kop in het zand te steken voor het grote gevaar voor de volksgezondheid dat corona nog altijd is.

Maar toch. Deze cijfers bieden wel PERSPECTIEF. Want. We zijn er nog niet. Maar we zijn onderweg.

Dus

UPDATE - Huhwat? Die zou toch als eerste weer worden afgeschaft?