Opvallend stukje persconferentie van gisteravond, waarin Mark Rutte antwoord geeft op vragen over de avondklok, waar wij nog altijd niet in meegegroeid zijn. Wij hebben het nou zeven keer teruggeluisterd en acht keer teruggelezen, maar we snappen er nog steeds niks van, eigenlijk. Nou ja. We snappen het wel. Maar we begrijpen het niet. Of zoiets. Hoe dan ook. Kijkt u zelf maar. Stijlloze kloorsried na de breek.

Kloosried

VRAAG (TROUW)

Meneer Rutte, u zegt dat de avondklok als eerste van tafel gaat. Betekent dat ook dat die wordt afgeschaft voordat de terrassen open kunnen?

RUTTE

Ik maak ook onderscheid tussen de maatregelen die ervoor zorgen dat we de epidemie in ons gedrag onder controle houden en daarnaast heb je natuurlijk allerlei sectoren die je moet vragen om dingen niet te doen om daarmee ook de verspreiding van het virus tegen te gaan.

GS: Dit is echt heel vreemd. Rutte doet hier alsof er een onderscheid is tussen maatregelen die ervoor zorgen dat we 'de epidemie in ons gedrag onder controle houden' en maatregelen waarin sectoren dingen niet mogen doen 'om daarmee ook de verspreiding van het virus tegen te gaan'. Je kunt wel doen alsof dat twee verschillende dingen zijn, maar het is gewoon niet waar. Alle maatregelen zijn bedoeld om het virus tegen te gaan, anders zouden we die maatregelen niet nemen. Bovendien: waarom komt Rutte nu pas met deze 'twee soorten maatregelen'? Als er echt twee soorten maatregelen zouden zijn, waarom heeft Rutte op 22 januari letterlijk gezegd: "de eerste maatregel waar je niet mee door wilt, die bovenaan staat, bovenst aan, in goed Nederlands, om te schrappen is die avondklok". Waarom was er toen nog geen sprake van onderscheid tussen 'maatregelen die ervoor zorgen dat we de epidemie in ons gedrag onder controle houden' en 'allerlei sectoren die je moet vragen om dingen niet te doen om daarmee ook de verspreiding van het virus tegen te gaan'? Dit is geen onderscheid. Dit is misleiding.

En dat zullen echt.... En je moet voorkomen dat je het één tegen het ander gaat zitten afwegen.

GS: Wat. Wat. Wat. Zegt Rutte nu echt dat je moet voorkomen dat je het één tegen het ander gaat zitten afwegen? Het één tegen het ander gaan zitten afwegen is ongeveer de KERN van het Nederlandse coronabeleid van het afgelopen jaar. Als er iemand juist WEL het één tegen het ander moet gaan zitten afwegen, dan is het degene die beslist over het één én over het ander. Het is de taak van het kabinet om zaken tegen elkaar af te wegen. Dat zeggen wij niet alleen, dat zegt het kabinet zelf ook. Hier bijvoorbeeld (bron), of hier (bron), of hier (bron), of hier (bron), of hier (bron), of hier (bron), of hier (bron).

VRAAG

Maar het is dus...

RUTTE

En daarmee is die trade off op die manier maken moet je volgens mij niet doen.

GS: We maken al een heel jaar alleen maar trade offs. Zie hierboven.

VRAAG

Dus u gaat het misschien wel als wisselgeld inzetten om de terrassen open te doen?

RUTTE

Nee wat wij zeggen is dat wij op dit moment een OMT advies hebben dat zegt: A doe even nu niets. Twee: houd die avondklok. En wij volgen dat OMT advies.

GS: Het punt is ook niet of die avondklok nu al moet worden afgeschaft. Iedereen ziet dat de cijfers nog hoog zijn. Het punt is dat de avondklok eerst bovenst aan stond, en dat er nu allerlei andere maatregelen nog bovenster aan staan.

VRAAG

U zegt net dat die avondklok tien procent bijdraagt aan de...

RUTTE

Samen met de één bezoeker thuis regeling.

VRAAG

Dan moet u toch haast als we naar meneer De Jonge schetst dat de derde golf in aantocht is, dan is het toch haast onmogelijk om zonder die avondklok de terrassen te openen?

RUTTE

Eén van de dingen die ik heb geleerd met de pandemie bestrijding is dat je iedere keer opnieuw stap voor stap alle feiten onder ogen moet zien. En moet kijken op dat moment wat een verstandige afwegingen zijn.

VRAAG

Maar het kan dus betekenen dat de avondklok in stand blijft terwijl de terrassen open gaan?

GS: Ja. Daar begint het wel op het te lijken. Zeker als minister Grapperhaus namens het kabinet zegt dat 'we zijn meegegroeid' met de avondklok.

RUTTE

Nee de wens die we hebben is van de avondklok af te komen. Maar dat hebben we al een aantal keer gezegd en er lag opnieuw een advies nu dat we serieus wegen om de avondklok nu niet af te schaffen.

GS: Aha. Dus 'bovenst aan' is nu opeens 'de wens die we hebben' geworden.

VRAAG

Want ik kan mij voorstellen dat als die avondklok in stand blijft als een inperking van grondrechten en dat tegelijkertijd de terrassen open gaan dat er dan misschien juristen zijn die dat geen verstandig idee vinden of dat de bevolking daar misschien tegen in opstand komt.

RUTTE

Nogmaals, u schetst allerlei mogelijke zaken die op tafel kunnen liggen. En u verbindt ze ook nog met elkaar. Zover ben ik niet.

GS: Weet u hoever wij zijn? Zover dat we inmiddels wel durven te beweren dat de belofte dat de avondklok 'bovenst aan' stond om meteen weer af te schaffen, een leugen was die als glijmiddel is gebruikt om een omstreden maatregel door de strot van burgers en parlement te duwen. Er is best wat voor te zeggen om eerder voor andere versoepelingen te kiezen dan voor het afschaffen van de avondklok, maar geef dan gewoon onomwonden toe dat die keuze is gemaakt. En kom niet aan met deze larie, ruis en omdeheetebrijheenpraat.