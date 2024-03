De aanval is de beste verdediging en dat geldt ook als het gaat om de gevolgen van klimaatverandering. We kunnen wel bibberend achter onze dijkjes en duintjes blijven wachten tot die zee op onze deur klopt, maar we kunnen ook de tegenaanval inzetten en die plas ten westen van ons eens laten zien wie de baas is. Bijvoorbeeld met de aanleg van een groot bassin voor de Zeeuwse kust zoals voorgesteld in de toepasselijk genaamde studie 'Zeewaarts'. Daarmee winnen we een riante 900 vierkante kilometer aan water terug op de zee, die we dan gebruiken als gecontroleerd uitstroomgebied van de rivieren. Kost een slordige 30 tot 35 miljard euro, maar dan krijgt u wel tientallen kilometers aan extra kuststranden (ideaal voor bij de gestegen temperaturen, red.) waar we bezoekende Duitsers de euro's uit hun broek kunnen kloppen. Om nog maar te zwijgen over dat gigantische bassin voor al uw watersportactiviteiten. En in het voorstel is het nog een saaie dijk met enkel een weg, maar gooi er een paar hotels, attracties en vakantiehuisjes bij en we hebben onze eigen verkaasd palmeiland. Even doorpakken en we doen weer mee in de wereld. Als we weer groot durven te denken, zetten we binnenkort een extra stuk Nederland op de kaart.