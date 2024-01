Martine van der Velde en Geert Wilders (ze kennen elkaar van de poezenplaatjes) dienden eerder deze maand samen een motie in over het belang van de schutterijcultuur in Limburg en Brabant die daar onder vuur schijnt te liggen (Niet alleen daar, in de Twentse schuttershoofdstad Haaksbergen viel onlangs een halfnaakte man een officier van de schutterij aan en sloeg zijn slachtoffer een bloedneus met een bloemgieter maar dit terzijde). Waar de partij onlangs nog worstelde met een motie over het afschaffen van het eigen risico blijkt deze van het PVV-duo een schot in de roos. Het voorstel is vandaag met een grote meerderheid aangenomen en het kabinet laat aan Van der Velde en Wilders weten actie te gaan ondernemen.