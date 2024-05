Dat heeft Femke Halsema heel erg goed gedaan, inzet van de Gouverneur van de Hoofdstad was niet nodig. Er stond wat op het spel deze Dodenherdenking; een incident had ze zich niet kunnen veroorloven, het debacle van de opening van het Holocaustmuseum was ook gezien de kritiek uit het kabinet niet voor herhaling vatbaar. Maar de opruiers roerden zich de dagen, weken voor de vierde mei. Columniste Asha ten Broeke, ook actief in de antisemitische Extinction Rebellion-beweging, zinspeelde in de Volkskrant op verstoringen. Ook rapper Appa, beroepsdemonstrant Frank van der Linde en een eindeloze stoet al dan niet anonieme rukkertjes met Palestijnse vlaggen, PvdAGroenLinks-ledenpassen en andere symbolen lieten zich horen. En dan is er altijd nog de wandelende tijdbom en superwappie Max van den Berg. Maar door kordaat optreden wist de burgemeester deze types te neutraliseren. Toch is het leed geschied.

Onruststokers bleken niet nodig om de ceremonie te ontsieren. Het land keek naar een bijkans lege Dam en zag de nerveuze blikken in de gezichten van de vorst, hoogwaardigheidsbekleders en een paar duizend burgers. Die twee stille minuten stonden niet in het teken van herdenking en contemplatie maar angst. Of de activisten het te koud en te nat vonden of waren afgeschrikt door de veiligheidsmaatregelen; hun doel was bereikt zonder aanwezig te hoeven zijn. Een verstoring in stilte.

Maar aan Halsema en de rest van de driehoek heeft het niet gelegen. En nu ze heeft bewezen dat de vierde mei protestloos kan, zal de Dam volgende keer ongetwijfeld weer vol staan. En de zwijgende meerderheid zegevieren, want 9 op de 10 Nederlanders vinden het verstoren van de twee minuten stilte voor geen enkel doel gerechtvaardigd.

Jammer dat Hans Laroes - tot vier jaar geleden nota bene nog bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei - nu twijfel zaait over de intenties van de burgermoeder. Volgens hem zou Halsema de verscherpte maatregelen louter hebben genomen om persoonlijk gezeik te voorkomen. Maar het is onvoorstelbaar dat de politie en veiligheidsdiensten daarin mee zouden gaan zonder een serieuze dreiging in beeld te hebben. Zaterdag 4 mei 2024 was voor en achter de schermen een gigantische veiligheidsoperatie die niet voor niets is opgetuigd. Waar Halsema hulde verdient, maakt Laroes haar met een complottheorie zwart. Vreemd, nietwaar.