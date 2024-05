Is er nog plek voor Tweede Pinksterdag op de kalender. Vraagt nota bene De Telegraaf zich af. Ooit een krant van en voor Rood-Wit-Blauw & een haringkar op ieder plein, maar anno 2024 bukken ze voor Belgen, Suikerfeest en Keti Koti. JA NATUURLIJK is er nog plek voor Tweede Pinksterdag op de kalender? Op welke vrije dag moeten we anders in de file staan (1955)? Naar het tuincentrum/kwekerij voor plantjes? Naar de provincie voor een bezoek aan een boer? Naar een caravandealer? Naar een meubelboulevard? Naar voetbal? Naar Pinkpop (oh nee dat is later)? Naar een opwekkingcamping? Naar de Haagse Wereld Hapjes? Ondertussen doen wij vijfwerf F5 op Enschede, alwaar vanavond De Heilige Geest van Joost Klein uitgestort gaat worden. Of niet. Oant moarn!