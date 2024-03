De fatbike. Het in fabrieken van de haat geproduceerde Jeffreyproduct speciaal gemaakt voor idioten, Wesleys, Marc-Mauritsen, Cy'Zelaqueencys en een hele school Mohammeds. Fatbikebezitters zijn crimineel, achterlijk, suïcidaal, compleet ongeïnteresseerd in alle andere mensen op de planeet, of een combinatie van die dingen. De overeenkomst: alle fatbikeberijders zijn zwakzinnig. Nu zijn fatbikefabrikanten weer actie aan het voeren tegen de fatbike, meer specifiek het opvoeren van de fatbike, maar alleen van andere fatbikes dan hun eigen fatbikes. Want hun eigen fatbikes zijn geweldig en andere fatbikes zijn dat niet. Terwijl het allemaal niet zo ingewikkeld is. Harder optreden, die dikke rubberen condoombanden lekprikken, duizend euro boete per overtreding, helmplicht, kraaienpoten op de weg, een verplicht Jeffreybewijs én een fatbikeverbod voor kinderen onder de zestien. Moet je kijken hoe lang het duurt voor die uit de kloten van Allah getrokken stinkfiets onze fietspaden nog blijft vervuilen.