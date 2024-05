Misschien bent u nog wel weg. Misschien bent u alweer terug. Misschien bent u wel aan het uithijgen van het feit dat u gisteren agenten hebt bekogeld met ammoniak, in het nauw hebt gedreven, journalisten hebt belaagd, de stad hebt gesloopt, hebt opgeroepen tot het uitroeien van Joden, klinkers naar anderen hebt gesmeten, de boel hebt ondergekliederd met uw edding 3000, historische gebouwen hebt vernield en daar goedkeuring over hebt ontvangen van uw docent genderstudies, de drie keer linksaf geslagen juf biologie die 's ochtends iets te lang met haar hond knuffelt. "Want ja Israël." Nou, vandaag is het HEMELVAARTSDAG. Het antisemitische tuig ligt nog lekker okselharig in bed want ze hoeven (net als tijdens de zes andere dagen van de week) niet te werken, de docent genderstudies pakt de hark erbij voor een sessie genderbewust tuinieren, de strijders van de ME krijgen een welverdiend dagje rust en de rest mag dauwtrappen met een pilsje in de hand, omdat Jezus zag dat het goed was en naar zijn vader in de hemel ging. Er wordt er hier wel mooi een zooitje van gemaakt, hè Jezus?