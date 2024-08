China sloopt moskeeën, want de islam is volgens de Chinese staat een geestesziekte die geen plek toebehoort in het openbare leven van het bovenal socialistische land. Ze slopen ook kerken en kruizen en zo, maar dat vindt het Westers journaille niet zo boeiend. Nee, want christenen zijn natuurlijk de daders. Ook als ze de slachtoffers zijn.

Best logisch, als je er niet over nadenkt, maar gewoon lekker meedeint in je progressieve bubbel. Masochisme is nooit ver weg als je de Westerse elite de actualiteit laat duiden. Om over marxisme maar te zwijgen.