Tom Waits, bekend van een dieet van whisky, absint en sigaren over de longen en van filmrolletjes waarin hij eigenlijk altijd zichzelf speelt. Wij zouden ook Tom Waits spelen als we Tom Waits waren, er zijn namelijk maar weinig mensen objectief cooler dan Tom Waits. Bovendien eindigde hij ontzettend hoog in het Grote GeenStijl 'Beste Nummer Ooit' reaguurdersonderzoek. Reden te meer om even te kijken wat de beste man, 74 inmiddels, vandaag bezighoudt. Muzikaal is dat helaas niet veel. Waits treedt niet meer op, laat zich zelden zien in het openbaar en heeft sinds 1 liedje in 2018 geen nieuwe muziek uitgebracht. Deze maand viert hij wel het 25-jarig jubileum van Mule Variations. Dat doet hij met het uitbrengen van een speciale 'previously unreleased' spiritual-versie van titeltrack Get Behind the Mule, en het is: genieten.

Wij bekronen het lied bij dezen officieel tot GeenStijl Zomerhit. Het is namelijk zaadverziekend heet en dan zitten we helemaal niet te wachten op opgewekte volkszangers en salsameuk. Nee, veel liever uitgeteld en half slapend in de schaduw liggen met de zalvende schuurpapierstem van Tom Waits op de achtergrond.