Niemand in Nederland weet of Roxy Dekker (echte naam) een muzikaal fenomeen is, of een door AI gegenereerde TikTok-grap, met de prompt: zangeres, laatkapitaal, nederlandstalig, rijmwoordenboek, babyvet. 't Albumloze Kind (20) won in januari dit jaar de belangrijke Popprijs 2024 op Eurosonic Noorderslag + tienduizend pietermannen en floep, daar is het album. Drie sterren volgens de Volkskrant, alsook het volgende opkontje:

Het is misschien geen hoge dichtkunst, maar we voorspellen hierbij vast dat Casual een stevige zomerhit gaat worden.

Nou, zeg het maar Henk & was het maar alvast zomer...