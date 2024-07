In tegenstelling tot een heleboel ZOU HET? ZOU HET?-artikelen van onder andere de NOS, Business Insider, Eindhovens Dagblad, RTL en Nu.nl, kunnen wij het u meteen wel vertellen: het liedje 'Zo Zomer' van 'John de Koning' is hartstikke nep. Dat wil zeggen, van A tot Z met AI gegenereerd. Dat is duidelijk te horen aan de zangstem, die qua klank tussen 1 vocalist en een koor in zit. Een hybride van meerdere stemmen uit de Nederpop samengepakt tot 1 net-niet-duidelijk te onderscheiden geheel. Verder is de opzet van het liedje onorthodox en lastig te onderscheiden: twee soort van refreinen, een soort van couplet en een soort van bridge en weer terug naar een soort van refrein. Daarmee is het eigenlijk al te ingewikkeld om uit het brein van een volkszanger dan wel hun songwriters te komen. Dat hun publiek erin trapt en naar Sterren NL (?) gaat bellen om te vragen van wie dat blitse nieuwe zomerhitje is, geloven we dan wel weer meteen.