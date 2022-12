Nice twitter account you have there, would be a shame if it were to go up in flames

De bekende vrijheid van meningsuiting absolutionist Elon Musk heeft de grens van de vrijheid van meningsuiting gevonden. En kennelijk ligt die bij het oproepen tot geweld wappiedokters die desinformatie over virussen verspreiden cartoons over Marokkaanse scooterjeugd het linken naar openbare vluchtgegevens over de privéjet van Elon Musk. Nadat Musk eergisteren het account ElonJet (hier nog te vinden op Facebook) en de maker daarvan van Twitter verwijderde, heeft hij vannacht ook journalisten die naar het account linkten van het platform gegooid. Dat zijn uiteraard voornamelijk 'the libs', dus bij bekende accounts die een enorme voorvechter van de vrijheid van meningsuiting zeggen te zijn, zie je nu vooral verontwaardiging Schadenfreude.

Terwijl: het is niet zo ingewikkeld. Je kunt prima vinden Trump bannen stom is, dat Twitter altijd al idiote schorsingen uitdeelde en dat juist daarom deze journo's bannen ook stom is. Vlieggegevens zijn nu eenmaal openbaar omdat het nogal handig is dat we met zijn allen weten waar vliegtuigen zich bevinden, zodat ze niet tegen elkaar knallen of plotseling verdwijnen. Overigens lijkt het erop dat de journalisten in ieder geval binnen een week hun accounts weer terugkrijgen (zie poll na de breek), maar is het nu wel duidelijk dat Musk Twitter als zijn persoonlijke speeltje ziet, waar zijn persoonlijke opvatting over vrijheid van meningsuiting op basis van zijn persoonlijke ervaringen (of ideeën daarover) leidend zijn. Dit overigens in tegenstelling tot de reaguurderspanelen van GeenStijl waar, zoals altijd, de HUISREGELS gelden.

