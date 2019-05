:

"Als zelfs presidenten van grote landen zo'n communivcatieservice gebruiken voor hun politieke statements dan moeten alle berichten toegestaan worden, anders zou het gewoon de propagandaservice van de deugenden worden."

Ach nee joh. Het zijn en blijven commerciele bedrijven en wie ze gebruikt heeft - zelfs als je Trump heet - gewoon te maken met de terms of use. Zo simpel is het!

Maar wat jij (jullie) heel gewichtig omschrijven als onwelgevallige meningen is in gewone taal gewoon bullshitterij. Wat die bedrijven van het web willen weren is totale en verifieerbare onzin en ik geef ze geen ongelijk. Zo'n lulmachine als Alex Jones, die niet bepaald onschuldige bullshit de wereld inslingert, zoals over de Sandy Hooks massacre, mag van mij een podium ontzegd worden op grond van het expres schade doen aan anderen. Zo'held als Tommy Robinson - die niet zo heet - is een meervoudige veroordeelde eikel, een onverdraagzame etter, die zijn VVMU gebruikt om de meest belachelijke bullshit de wereld in te sturen. Ik zeg grensgeval.

Dit zetten op dezelfde lijn als censuur vind ik zwaar overdreven. Dat pompeuze gejammer over 1984, dictatuur en monddood maken is zooooo over de top, want het gaat uitsluitend om de meest extreme, schadelijke bullshit.

En dan nog: Een commercieel bedrijf, mag die data gewoon weren. Als ze dat willen doen ze dat. Ze hebben geen enkele verplichting alles maar 1 op 1 door de kanalen.