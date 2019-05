Het meeste nepnieuws over de EU komt vanuit hun eigen paleizen in Brussel:

Zo heeft de eigen interne accountant een kwart eeuw aan jaarverslagen afgekeurd.

Partijen die paneuropees samenwerken krijgen meer onkostenvergoedingen dan onafhankelijke partijen. Dit is directe omkoping van politieke partijen. Eurofielen krijgen subsidie voor integratie. Dit is bovenop alle tonnen die zonder bonnen in de zakken glijden.

De vraag is tot in hoeverre deze politici nog stemmen met hun hart, in plaats van hun bedelende hand. Een gouden armband heet dit bij Shell. Mensen die te veel verdienen en uitgeven om ooit nog ontslag te kunnen nemen. Feitelijk slaaf van het oliebedrijf. Dat een commercieel bedrijf dat doet is nog tot daar aan toe, dat een europese politieke kaste dat met belastinggeld doet is echt een gotspe.

Het Europees Parlement doet alsof het functie heeft. Het is een applausmachine zonder het recht zelf wetten te schrijven en in te dienen. Zonder het recht om de Europese commissie naar huis te sturen. Het is geen controleapparaat, het is geen wetgever.

De recessie is afgewend door met het opkopen van staatsschulden aan indirecte monetaire financiering te doen, en door het opkopen van bedrijfsschulden liquiditeit in het systeem te persen. Zo veel liquiditeit dat niemand meer de behoefte voelt iets bij pensioenfondsen te lenen, die daardoor niet kunnen investeren, renderen en indexeren. Geld is gratis, waardoor hun verdienmodel met het langdurig oppotten van geld dood is.

Frankrijk heeft een te groot begrotingtekort en te grote staatsschuld. Dankzij toezeggingen aan de gele hesjes wordt dat binnenkort alleen maar erger. Allemaal met een maximaal gestimuleerde overhitte economie. Italië zelfde verhaal. Het laat zien hoe terminaal grote EU leden zijn.

Twitter heeft als mascotte een lief klein vogeltje. Het is een struisvogel.