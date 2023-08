Elons humor en stijlgevoel: Mark consistent "Zuck my 👅" noemen

Mensen die altijd al moeite hadden met Elons politieke opvattingen zagen en benadrukten dit al jaren, al toch vooral sinds z'n overname van Twitter. Maar mensen [N=1: ondergetekende] die het vaak in principe met hem eens zijn, SpaceX bewonderen en hem in brede zin het beste wensen kunnen er ook steeds moeilijker omheen: Elon Musk is irritante kleuter in het lichaam van de rijkste man ter wereld. En dan van die onhebbelijke, ongekalibreerde nerds met """meme accounts""" die door Elons algo's naar boven drijven die er omheen zwermen met traan-lach-emoji's die Elon bevestigen in de volstrekte waan dat hij grappig is. Dan krijg je dus dingen zoals dat hij Zuckerberg constistent "Zuck my 👅" noemt, wat niemand grappig vindt en voor niemand resoneert omdat het daadwerkelijk nergens op slaat.

Ondertussen beweert hij dat Mark Zuckerberg hun MMA-gevecht ontwijkt, terwijl het overduidelijk Elon zelf is die het ontwijkt. Nu weer met kinderachtige acties als bij Mark thuis langs gaan en zeggen dat het gevecht in zijn tuin plaats kan vinden. Dat is gewoon niet hoe het werkt idioot.

Als die draad er al komt staat er niks in want Elon ontwijkt gevecht, niet Mark

wtf was dit idioot

het is zo intens triest allemaal

Nee KNEUS, jij ontwijkt het gevecht door officiële route te ontlopen

Zoals Sartre zei: "De hel is Elon Musks humor en die kneuzenbende om hem heen"