Mark Zuckerberg uit de verf laten komen als degene waar je echt het liefst een biertje mee zou doen, dat kun je aan Elon over laten. Afgelopen vrijdag beweerde Elon dat het 'gevecht' beheerd zou worden door Elons en Marks stichtingen en dus niet de UFC, dat het gevecht plaats zal vinden in Rome en dat Italiaanse premier Meloni en haar minister van Cultuur akkoord waren met een locatie. Nou, wat blijkt volgens Mark? "I've been ready to fight since the day Elon challenged me. If he ever agrees on an actual date, you'll hear it from me. Until then, please assume anything he says has not been agreed on."

En uiteraard is ook Mark degene die als jiu-jitsu-atleet, MMA-aspirant en daadwerkelijke kenner/liefhebber van de sport ook de enige die het gehele plaatje overziet en met het gepaste respect behandelt. "When I compete, I want to do it in a way that puts a spotlight on the elite athletes at the top of the game. You do that by working with professional orgs like the UFC or ONE to pull this off well and create a great card." Kortom, voor Zuck gaat het primair om de sport en diens professionals en staat zijn benefiet-gevecht met Elon in dienst van hen.

