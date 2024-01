Het beloofde Transhumanistische nieuws uit Elon-land: Patient Zero maakt het goed. Elon op Twitter: "The first human received an implant from Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection." Dit eerste model noemt het bedrijf Telepathy. Elon licht toe dat de chip, zoals uitgelegd in de bovenstaande video, de persoon in staat stelt "to control your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking. Initial users will be those who have lost the use of their limbs. Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal."

Leuk hoor, maar de vierkastensamenleving van de wereld van morgen is weer een stapje dichterbij:

- een volledig natuurlijke, onbewerkte onderklasse

- een Neuralink AI enhanced middenklasse

- een Neuralink AI enhanced én stem cell infused hogere middenklasse

- een tijdens embryonale fase gene edited designer baby, Neuralink AI enhanced én stem cell infused bovenklasse

U las het hier als eerste. Laat de wapenwedloop beginnen!