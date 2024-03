Bovenstaand ziet u de 29-jarige Noland Arbaugh die op zijn 21e in wat hij een "freak diving accident" noemt vanaf onder zijn schouders volledig verlamd raakte. Hij is dus niet in staat iets te bewegen of voelen, behalve zijn nek en hoofd. En hij was dus de destijds anonieme, eind januari aangekondigde Patient Zero, die in goede staat verkeerde na het implanteren van de allereerste Neuralink-hersenchip in een mens.

En wat u bovenstaand dus ziet is hoe Noland eindelijk weer kan schaken, door op zijn laptop de stukken met enkel zijn gedachten te verzetten. Maar het eindigt absoluut niet bij schaken. Noland: "One of the first times y'all gave me complete control over this, I actually stayed up until, djeez I don't know, 6AM, playing Civilization VI." Onvoorstelbaar mooi voor hem natuurlijk, en de velen soortgelijke hulpbehoevenden die zullen volgen.

Maar het zal natuurlijk niet bij hulpbehoevenden blijven. In werkelijkheid is dit het begin van een nieuwe wapenwedloop in en tussen landen, want natuurlijk is zo'n chip de manier waarop AI de menselijke neurologie betreedt. Het is het nauwelijks hoorbare startschot van de aanstaande vierkastensamenlevingen die bestaan uit een:

- volledig natuurlijke, onbewerkte onderklasse

- Neuralink AI enhanced middenklasse

- Neuralink AI enhanced én stem cell infused hogere middenklasse

- een tijdens embryonale fase gene edited designer baby, Neuralink AI enhanced én stem cell infused bovenklasse

