ja oke cringelon we typen wel weer een topic over wat je nu weer x't

We geloven nog altijd niet dat - als dit al doorgaat - een daadwerkelijk MMA-gevecht wordt omdat het simpelweg extreem onverantwoordelijk is om twee mannen zonder ook maar enige ervaring met full contact striking tegenover elkaar te zetten, laat staan met een gewichtsverschil van zo'n 30 (!) kilo. Daarbij wijst ook nog niets erop dat Elon, in tegenstelling tot Zuck, daadwerkelijk traint voor een 'gevecht'. Want bicep curls op kantoor terwijl lachende nerds je bewonderen is in ieder geval echt niet hoe een fight camp werkt.

Onze gok blijft: het wordt een grappling-partij, geen MMA-gevecht en Elons gewicht mag je wegstrepen tegen Zucks inmiddels 3 jaar en 1 toernooi aan jiu-jitsu. Dat gaat dus ongeveer gelijk op maar tenzij Elon z'n nek goed verdedigt en ellebogen dicht bij z'n lichaam houdt wint Mark sowieso met choke of arm lock.

eerst zien

1922 - 1943 of helemaal niets

ok cool

veelbelovend

"working on it" ook al is UFC volgens Elon niet betrokken