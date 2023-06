Bovenstaand UFC's president Dana White: "I was talking to both Elon and Mark last night. Both guys are absolutely dead-serious about this. (...) They both said, yeah, we'll do it. They both want to do it." Dat is natuurlijk enorm geestig en dapper van beide heren. Maar even realistisch. Het is zéér onwaarschijnlijk dat een Amerikaanse plaatselijke Amerikaanse Athletic Commission - van een stad met een stadium groot genoeg voor zo'n evenement - goedkeuring geeft voor een MMA-gevecht tussen 1 ongetrainde man van 51 en een Jiu-jitsu white belt met 1 toernooi op z'n naam, waartussen een gewichtsverschil van ongeveer 30 kilo ligt.

Wat zeer waarschijnlijk wel goedgekeurd zou worden is een 'grappling match' tussen de twee met open gewicht, d.w.z. dat het gewicht van de deelnemers niet uitmaakt. Gewoon een potje stoeien dus, en daarmee heeft Mark zo'n drie jaar ervaring als voordeel en 30 kilo minder als nadeel. Hoe dan ook, nu al genieten, zelfs als het nooit gebeurd. Dana White zegt dat de opbrengsten van het 'gevecht' naar een goed doel zulle gaan. Het is nog onduidelijk hoeveel procent meerderheidsbelang Dana in die betreffende goede doelen heeft.

moeders

UFC's MAGA boys staan in de rij om Elon te trainen