Izzy: "We both have South Africans to deal with", waarmee hij natuurlijk verwijst naar Zucks DOELWIT Elon Musk en Izzy's volgende tegenstander Dricus Du Plessis. Is het écht heel boeiend allemaal? Eigenlijk niet, maar het blijft wel gewoon mooi om te zien hoe Mark steeds meer van een Metaverse-fantoom tot rammer evolueert. En voor die maximaal drie heren hier in de comments die wellicht ook wel wat gewicht kwijt zouden willen, Marks lichaam is wat er gebeurt als je zo'n drie keer per week rolt. Heb je verder niks voor nodig! Meer beeld na de breek.

Mark in toenemende mate de echte Top G