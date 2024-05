De oproep is een aanvulling op de eerdere evacuatie-oproep van Rafah-Oost, afgelopen maandag. Volgens de IDF zou Hamas in deze nieuwe wijken proberen te hergroeperen. De Arabische boodschap luidt: "You are in a dangerous combat zone. Hamas is trying to rebuild its capabilities in the area, and therefore the IDF will work with great force against the terror organizations in the area in which you are located".

Ondertussen blijkt ook dat er sinds de eerste evacuaties afgelopen maandag, dus in slechts vijf dagen, al 300.000 (!) van de miljoen+ burgers te Rafah geëvacueerd zijn naar de humanitaire zones.

Weet u nog dat de gehele media en politiek met 'MinDef' Ollongren voorop bleef roepen dat de burgers te Rafah nergens heen konden? Dat was nooit waar, de evacuatieplannen lagen er al vanaf half februari.

Ook start de IDF een nieuwe operatie in Noord Gaza's Jabaliya, waar Hamas zich ook zou proberen te hergroeperen. Die stad was destijds al geëvacueerd en veroverd, maar er bleven zo'n 100,000 and 150,000 burgers achter. Hen wordt nu gevraagd te evacueren naar veilige gebieden in West-Gaza.