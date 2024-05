Als jouw gedachtegoed verheven genoeg is, dan blokkeer je de A10, A12 of universiteit. Je speelt dan voor eigen rechter wie waar mag gaan en staan, omdat jij vindt dat er onvoldoende geluisterd wordt naar je eerdere boodschappen EN je vindt dat jouw boodschap de enige, volledige waarheid is. Sommige demonstranten zeiden het zelfs eerlijk: revoluties krijg je alleen door geweld.

Dan begrijp je niet dat de vrijheid van meningsuiting alleen kan bestaan als er ook een vrijheid is voor andere meningen. Dan begrijp je niet dat de energietransitie een enorme operatie is afhankelijk van een sterke economie, zware industrie en ervaren technisch opgeleide beroepsbevolking. Dan begrijp je Hamas niet, en kan je beter ff naar deze anderhalve minuut kijken waarin Hamas zichzelf uitlegt:

Ghazi Hamad of the Hamas political bureau said in an October 24, 2023 show on LBC TV (Lebanon) that Hamas is prepared to repeat the October 7 "Al-Aqsa Flood" Operation time and again until Israel is annihilated. He added that Palestinians are willing to pay the price and that they are "proud to sacrifice martyrs." Ze zijn trots om “martelaren” te offeren. Trots op nog steeds gegijzelde baby's.

Hamas heeft in haar handvest de totale vernietiging van Israël staan. Pure genocide. Hoe je dat handvest moet lezen werd 7 oktober duidelijk. Verminken, verkrachten, gijzelen en vermoorden van zo veel mogelijk burgers was het centrale doel. Het was een barbaarse methode van oorlogvoering. Een protestant voor de Stopera nam daar geen afstand van, hij herhaalde: “from the river to the sea”