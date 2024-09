Een nieuwe plaat van onze favoriete chagrijn, Van Morrison, die er de laatste jaren bijstaat of hij liever z'n eigen kop eraf schiet dan dat hij nog wat langer op het podium moet staan. Is allemaal niet heel erg nieuw materiaal want het meeste is opgenomen in 2014 en een aantal nummers in 2018 en 2019. "This album represents a small percentage of the huge amount of unreleased material we are hoping to roll out in the near future, rather than letting it gather dust in some archive." Eentje voor de fans dus, want de meesten van ons zijn na 1979 (Into the Music) wel afgehaakt. Het schiet ook alle kanten op - onze favorieten natuurlijk de twee heerlijke duetjes met ongelooflijke koning Willie Nelson. Meer nieuwe muziek deze week: Soul Asylum, van Runaway Train, klinkt stiekem best geinig, en natuurlijk weer een bootlading troep. PS. Nick Cave, iemand?