De zingende Gschwellti mit Saurer Rahm is TERUG! Tell me how you feel! En dus neemt Dinand van Kane (niet Commander) TIJDELIJK afscheid van Instagram. Gewoon even paar dagen niet online. Dat gebeurt op de volgende manier: "Het zijn challenging times. Zeker onthullende tijden voor mezelf. Ik snap meer dan ooit dat liefde en connectie het antwoord zijn op individualisme en angst. Niet in de illusie verkerend iets meer te kunnen veranderen dan wat ik zelf kan veranderen, ga ik deze week volledig in dienst van juist dat. En dat begint hier nu. Ik wens je liefde. Ik wens je connectie met alles om je heen. Dat je hart juist nu mag bloeien en stralen als de mooiste bloem. Dat je mag inspireren. Give it your best. We will really all love it. And we really all need it. Zie je aan de andere kant." Dinand, bedankt dat je zo'n te vroeg uit het ijzer getrokken tostihybride van Arie Boomsma en Joshua Nolet bent. We zien je aan de andere kant, maar gelukkig niet in de Ziggo.