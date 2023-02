Leuk! De bokswedstrijd van het jaar voor totale kneuzen. Disney-ster en YouTube-icoon Jake Paul (broer van Logan) heeft een paar bejaarden en idioten omgekocht om te kunnen doen of hij kan knokken. Dat combineert hij met een ongelooflijk grote bek en een zooi volgers op YouTube en tadaaa, hij is een sensatie. Vanavond neemt hij het op tegen Tommy Fury, de geretardeerde halfbroer van Tyson Fury. Die Tyson is een absolute koning (zie z'n GeenStijl Record na de klik) maar die Tommy staat al jaren gigantisch voor lul. Ja, hij heeft een boxing record van 8-0, maar het is toch een beetje de Anna Kournikova van de ring. Looks good, fights terrible. Bovendien: het is helemaal niet leuk mensen aan te pakken op hun verstandelijke vermogens maar die Tommy Fury is fenomenaal DÓM. Hij kan nèt z'n eigen reet afvegen en daar houdt het dan mee op. Maarrrrr hij komt dus uit een lijn van in Manchester neergestreken Irish travellers, met allemaal van die Tyler Durden-Fight Club-types, met Tyson Fury dus als de koning op de apenrots. ENFIN, die knokpartij tussen Paul en Fury is een gigantische hype (in Amerika en Engeland), al is het maar de vraag in hoeverre de boel al is gekocht en verkocht door die charlatan van een Jake Paul. Er duiken online reeds schimmige scripts op, maar als Fury een échte Fury is ramt hij die Disney-clown natuurlijk gewoon de ring door. De boel is LIVE te zien bij... het Algemeen Dagblad. Undercard begint nu, hoofdgevecht vermoedelijk zo rond 22.30 uur Nederlandse tijd. Helpers weg!

