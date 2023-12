Winter dus fotosessie met de Oranjes, niet op de ski's maar thuis op de oprit. Zou de vorst een kerstboom hebben of zou die inmiddels zijn weggeweft? Check, de vorst heeft een hele grote. Let ook op Máxima's toy poedel Z.K.H. Mambo, de gezelschapshond van de vorstin zag er op de Kerstkaart van vorig jaar ronduit smerig uit en is derhalve ditmaal witgewassen. Maandag volgt de reeds opgenomen Kersttoespraak incluis lullig Kerststukje. Nu Menno Swart F5'en om te kijken waar ze heen vliegen qua koninklijke kaasfondue.