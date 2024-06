Het Nederlands Elftal kiest het luchtruim naar het Duitse Wolfsburg maar dat mag helemaal niet van RTL Nieuws want ze hadden ook MET DE BUS kunnen gaan. Volgens luchtvaartexpert Joris Melkert van TU Delft getuigt het niet van 'maatschappelijk inzicht' dat de KNVB de nationale equipe de 429 kilometer naar luchthaven Braunschweig per plane laat afleggen. Een stevige beschuldiging daar het maatschappelijk inzicht ingebakken zit in het DNA van onze jongens. Bovendien klopt Melkerts stelling dat de vlucht nauwelijks tijdwinst oplevert niet, zegt Menno Swart en die weet alles van vliegen en vliegtuigmotoren. Want de Hollandsche Leeuw huurt z'n eigen vliegtuig en gaat echt niet zitten wachten op de koffers: "Ze rijden met een busje naar de vliegtuigtrap en hup meteen vliegen." Da's dus sneller dan met de bus. Uitzwaaien rond 13.00 uur op Rotterdam The Hague Airport. Want vliegen is VOOR WINNAARS!

Update 11:35 - Na Frenkie de Jong ook Teun Koopmeiners niet aan boord