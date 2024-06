Weet u welke ambtenaren ook binnenkort ook hun baan kwijtraken? Die van het KNMI en overige al dan niet gesponsorde wederbureaux. Wegens nepnieuws, wegens de kamer en het volk onjuist informeren & wegens het verspreiden van desinformatie. ¡AFUERA! met je onzinpraatjes over een zonnig weekeinde. Hiero, het wederbericht van vrijdag: eerst nog regen, maar dan een zonnig weekend. Nou, mooi niet. Het was koud, er was noordenwind, en het was bewolkt zowel zaterdag als zondag, de houtkachel kon AAN en de zonnepanelen deden het NIET. We, the people, zijn weer eens KEIHARD VOORGELOGEN, door deepstate meteo-ambtenaren en overige WEF-Hiemastra's van dienst. En onze hoop voor 2030 zit vuistdiep in Het Complot. Er gaat helegaar geen zon schijnen! We krijgen een Schoofverduistering!