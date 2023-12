Stelletje knoeiers

Dat regenachtige 2023 zit er bijna op en de eerste voorspellingen voor 2024 verschijnen alweer in de media, dus wordt het weer tijd om in onze jaarlijkse charlatanwatch te kijken wat er van de voorspellingen van vorig jaar is uitgekomen. Niets maakt duidelijker dat deze oplichters enkel duimzuigen, gokken en voortborduren op bestaande trends alsdan het terugblikken op hun eerdere gefaalde voorspellingen. Te beginnen bij RTL Nepniews waar ze een jaar geleden fantasten Sonja Dover en Thomas Woolthuis in hun glazen bol liet turen en zoals gebruikelijk klopte er geen zak van.

Dover over Rusland: Oekraïne verovert steeds meer stukjes terug van Rusland. Estland en Letland zijn nieuwe doelwitten van de Russen. Het wereldbeeld in Europa is daardoor grimmig. Er wordt een aanslag op Poetin gepleegd en we zien een nieuwe leider in Rusland. Dat komt ook door een burgeropstand. - Wederom knap om er zo grandioos naast te zitten. Het tegenoffensief van Oekraïne faalde, Poetin zit er nog en Estland en Letland zijn niet binnengevallen. En dat grimmige wereldbeeld in Europa is er al jaren, dus daar krijgt ze geen punten voor.

Dover over Marco Borsato: Dover denkt dat Marco Borsato een nieuwe cd lanceert die goed aanslaat. - HAHAHAHAHAHA... nee.

Dover over het Songfestival: We scoren goed in de middenmoot. - Nee kwakzalver, we haalden niet eens de finale.

Woolthuis over het Songfestival: Ik heb niet het gevoel dat ze het goed gaan doen. Nederland komt niet in de top 10. - Slim, allebei iets anders voorspellen, dan zit er altijd eentje goed.

En: Ik denk dat Spanje, Italië, Griekenland of Portugal gaat winnen. - Ja joh, roep gewoon wat willekeurige landen die het op Italië na (vierde) heel slecht deden. Voor wie het vergeten is: Zweden won.

Woolthuis over Van Nieuwkerk: Ik denk dat hij meer achter de schermen gaat doen. - Jammer vriend, die komt gewoon met zijn bakkes op RTL.

Woolthuis over Poetin: Tot slot denkt ook hij dat Poetin ermee stopt. "Hij krijgt te veel tegenwerking of de oppositie wordt te groot." - Dat is een dikke middelvinger voor Thomas vanuit Moskou.

Helemaal para

Door naar de dwalende lichten van Paravisie, die ook afgelopen jaar weer vergaten helder in helderziend te stoppen. Geheel volgens traditie mag Jan C. van der Heide er daar compleet naast zitten. We pakken even de samenvatting erbij, want dat is al incorrect genoeg.

Over de Euro: Een dramatische waardedaling van de koers tussen de Euro en Dollar. - Nope.

Over de supermarkten: Lege schappen in supermarkten wegens gebrek aan bepaalde producten/ levensmiddelen. Er komt een ‘hamsterverbod’. - Vergeet het maar. Waar blijft dat paragnostenverbod?

Over Europa: Het noordelijke deel van de Eurozone wil zich gaan afsplitsen van het zuiden. - Dat willen we ongetwijfeld, maar niemand deed het dit jaar.

Over Rusland: Rusland zal een groot deel van de bezette gebieden weer teruggeven aan Oekraïne. - Jammer Jan, die rare droom van je na een hele avond whiskey zuipen bleek toch geen voorspelling.

Over Biden: De gezondheidstoestand van Biden gooit roet in het eten voor zijn herverkiezing, en alles komt op losse schroeven te staan. - De gezondheid van Biden gooit al sinds 1783 roet in het eten, maar vooralsnog is hij gewoon de presidentskandidaat voor de Democraten.

Over het Kabinet: Het Nederlandse kabinet gaat het in 2023 niet langer redden. Het gebrek aan enige competentie en daadkracht wordt steeds schrijnender. - Feest, eindelijk eens goed gegokt, maar dat zag half Nederland wel aankomen.

Ondertussen op de Basisweg

Bij de T. lieten ze huishelderziende Liesbeth van Dijk een tijdje aan een pretsigaret lurken om haar merkwaardige gewauwel vervolgens op te nemen en te presenteren als een """voorspelling""". En dat ging precies zo goed als u denkt.

Over Oekraïne: Ik zie Poetin langzaam naar achteren gaan. (...) Op een gegeven moment verdwijnt ie. Voor hetzelfde geld gaat hij naar een eiland dat hij allang heeft, maar hij verdwijnt. - Geen kokosnoot met een parasolletje onder een palmboom voor Vladimir: hij zit er nog.

Over de fusie tussen RTL en Talpa: Die gaat er voorlopig niet komen. - Klopt helemaal Liesbeth. Wat een uitstekende voorspelling over een fusie die destijds al op losse schroeven stond.

Over VI: Van der Gijp stopt na de zomer. - Neehee, die zit er nog.

Over de huizencrisis: Er wordt heel veel bijgebouwd, zie ik. Hugo de jonge doet dat goed. - Hahahahaha...Hugo.... Ok, laten we hier verder geen woorden aan vuil maken.

Over Andries Noppert: Hij gaat naar Spanje. Ik hoor iets Spaanstalig. - Niets geen Spanje, maar maandenlang met een blessure thuis zitten en nog steeds bij sc Heerenveen onder contract staan.

Baba Vanga