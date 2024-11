Toen internationaal om een reactie werd gevraagd nadat het Internationaal Strafhof een aanhoudingsbevel voor Benjamin Netanyahu had uitgevaardigd, wist ONZE Caspar Veldkamp niet hoe snel hij naar de microfoon moest sprinten om te verkondigen dat Netanyahu in Nederland meteen op water en brood zou worden gezet. In Frankrijk reageerde men met wat meer distantie op de acties van een premier die tot een (gruwelijk) oorlog is gedwongen door de verbijsterende slooptocht van een moorddadige terreurclub. Frankrijk wijst er in een nogal vaag persbericht nu op dat Netanyahu immuniteit geniet, omdat Israël het ICC niet erkend heeft. "Bijgevolg geldt er dus immuniteit voor premier Netanyahu en andere ministers." Nou, gelukkig heeft Hamas (een van de koplopers in internationaal humanitair recht, zo leren we op de Radboud Universiteit) het Internationaal Strafhof wél erkend dus dat komt helemaal goed met die vervolgingen. Weet u wie ook niet...?