Dit verzinnen wij niet, maar staat letterlijk in het persbericht van de Inspectie

Foutje bedankt. Anderhalf jaar voordat Donny M. (staat voor Marwa) de 9-jarige Gino vermoordde, vond de politie in Limburg kinderporno op zijn telefoon die in beslag werd genomen in verband met vuurwerkdelicten (zie je weer dat één rotte vuurwerkidioot het voor de 99% keurige vuurwerkrunderen verpest, red.). Het basisteam meldde dit en vervolgens gebeurde er...

NIETS.

"De telefoon zelf lag nog bij TBKK. Die is echter aan hun aandacht ontsnapt. De politie Limburg wijt dit aan de drukke tijd waarin de telefoon binnenkwam. Het team bestaat uit zeven mensen die veel opsporingszaken behandelen. Vanwege de coronamaatregelen moesten deze specialisten ook de straat op om te zorgen dat mensen zich hielden aan de toen geldende avondklok."

(bron: Inspectie voor Veiligheid en Justitie)

Gezien Donny's verleden (veroordeeld voor kindermisbruik in 2017) is het maar goed dat de agenten op straat waren om ervoor te zorgen dat mensen zich hielden aan de toen geldende avondklok. Je moet er niet aan denken wat er anders gebeurd zou zijn.