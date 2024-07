Morgenvroeg mogen de koeien weer de wei in voor het gruwelijkste festival van Nederland: DE ZWARTE CROSS. Tom Staal is er natuurlijk weer bij, dus als u onze parlementaire patatbaliekoning in z'n natuurlijke habitat ziet (namelijk tussen feestvierende, strompelende, hossende, struikelende, lachende, dronken en op hol geslagen mensen die zich morgen niet hoeven te melden in vergaderruimte 'Hortus' voor een functioneringsgesprek met Jeroen van sales) kunt u 'm gerust een shot Nozem in z'n mik smijten - crossen durft-ie toch niet meer. Klein muzikaal opwarmertje in het StamCafé, want naast dat je er een boel schik kan maken en je je kan laven aan allerhande rariteiten kom je op de Zwarte Cross voor de muziek: Hilltop Howlers, de band van/met Lawrence Mul (bekend van veel) en HJ Lovink (bekend van Jovink). Nieuw plaatje uit en alles maar zo'n rootsy rammer in de categorie ZO WORDEN ZE TEGENWOORDIG NIET MEER GEMAAKT moet je natuurlijk zien in een schuur. En waar staat in ons land van aangeharkte poppodia met Juicy Pale Ales op de tap en ice frappuccino's voor de oma's nou een SCHUUR (denk aan die toko van Rawhide van The Blues Brothers) waar je een schurende band als Hilltop Howlers moet zien? Precies: die staat nergens. Alleen op de Zwarte Cross. Roadhouse, zondag, 18.30 uur. We zien je daar!