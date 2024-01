De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. We hebben al een keer aandacht besteed aan zo'n hyperagressieve Parel van de Stad en nu zoeken we wéér drie Parels van de Stad! Sjonge jonge je zou bijna zeggen dat er op het festival Parels van de Stad alleen maar opgefokte idioten zijn afgekomen. De rekels in kwestie gooiden alle trossen los toen iemand vroeg om een vuurtje. Gespleten lip, aangezichtsletsel, beenletsel. Allemaal heel erg parelwaardig. ZoekZoek!