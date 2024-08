Drie dagen te laat, maar nu mag het dan toch. Zeggen dat de dader van de slachtpartij in Southport Axel Muganwa Rudakubana heet en de zoon is van karateka Alphonse Rudakubana. De rechter heeft het verbod op het vermelden van zijn naam opgeheven omdat hij over zes dagen 18 wordt, én omdat er online een andere naam (namelijk Ali-Al-Shakati) als dader van de gruwelijke daad rondging. Vandaag werd Rudakubana voorgeleid, hij wordt verdacht van drie moorden en tien pogingen tot moord. "He earlier appeared at Liverpool Magistrates' Court where he smiled as entered the dock. Rudakubana then covered his face using the sleeve from his grey prison-issue tracksuit in the dock after earlier arriving at court in a police convoy."