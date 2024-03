Peter Kanne EP-peiling: PVV met 9 zetels grote winnaar wat geen verrassing is qua TK23 maar wel knap omdat ze met 2,5 maanden te gaan nog steeds geen lijsttrekker hebben (opzoeken wanneer verkiezingscongres is, red.) Met die andere winnaar NSC is het andersom. Vorige maand ZONDER lijsttrekker 2 virtuele zetels, nu MET 0; het Dirk Gotink effect. Nog meer problemen voor Pieter: van de NSC-kiezers uit 2023 zegt nu slechts 16% procent opnieuw NSC te gaan stemmen. En met de lijstrekkers is het sowieso mis. Frans Timmermans was back in 2019 bekend bij 69% van de kiezers, de toppers van nu heten Bas Eickhout (11%) en Malik Azmani (10%).