Dilan Yesilgöz heeft buiten haar ministerie om met een SCHADUWTEAM een omstreden aanpak doorgevoerd voor het detineren en uitzetten van asielzoekers. Daarbij werden bewust de randen van de wet opgezocht, schrijft NRC. Dat klinkt heel spannend maar dat schaduwteam is dus de Coördinator Nationale Aanpak Overlast Kees Loef geweest, een vrindje van Yesilgöz uit haar Amsterdamse tijd. Die benoeming en aanpak was openbaar, Loef werd eind vorig jaar zelfs door het ministerie uitgezwaaid toen zijn klus erop zat. Die Loef had dus het plan asielzoekers die voor overlast zorgen zo snel mogelijk uit het asielsysteem werken: "Noem ze Marokkanen, noem ze Noord-Afrikanen. Die bedoel ik.” Dat ging de kant van etnisch profileren op dus een en ander werd afgezwakt. Die nieuwe aanpak werkt inmiddels (als een tierelier zei Van der Burg eind vorig jaar in de Kamer, dus zo geheim is het allemaal niet): volgens de krant zijn meer dan duizend asielzoekers via deze methode versneld afgewezen – op een totaal van zo’n 35.000 asielbeslissingen vorig jaar. Ook deed Yesilgöz de opdracht aan het OM uitgaan dat asielzoekers vervolgd moeten worden voor winkeldiefstallen. Daarmee krijgt deze een strafblad, waarmee hij in deze overlastaanpak kan worden gestopt. Sommige types bij het OM vinden dat weer dIsCrImInAtIE omdat Nederlanders niet meer per definitie vervolgd worden voor winkeldiefstal. Klinkt allemaal best goed, wat is nu eigenlijk het probleem?